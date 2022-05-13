Агент Дибалы прибыл в Лондон для встречи с представителями клубов из АПЛ

Агент нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы сегодня был замечен в Лондоне. Согласно Calciomercato, в трансфере аргентинского форварда на правах свободного агента заинтересован местный «Арсенал», а также ряд других клубов из чемпионата Англии.

Напомним, что фаворитом на трансфер Дибалы является миланский «Интер». Сам игрок предпочитает остаться в Серии А, нежели перебираться в другой чемпионат и столкнуться с длительной адаптацией.

В этом сезоне Дибала забил 10 голов и отдал 5 результативных передач за «Ювентус» в чемпионате Италии. В «старую синьору» игрок перебрался в 2015 году из «Палермо».