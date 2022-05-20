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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» рассматривает варианты с расторжением контракта с Ремзи

20 Мая 2022 • 22:10 Комментировать
Ювентус
2:2
Лацио
окончен

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Ремзи, который на правах аренды выступает за «Рейнджерс», может стать свободным агентом.

Дело в том, что «Ювентус» намерен разорвать контракт с футболистом, а «Рейнджерс», за который он сейчас выступает, не будет выкупать игрока. Особенно после его промаха в серии пенальти в Лиге Европы против «Айнтрахта».

По данным итальянского издания Calciomercao.it, «Ювентус» будет делать всё для того, чтобы разорвать контракт и не платить футболисту большую зарплату Ремзи.

Он перешёл в «Ювентус» свободным агентом в 2019 году из «Арсенала». Однако, после многообещающего дебюта за туринский клуб он боролся за попадание в состав и с постоянными травмами.

В январе он был отдан в аренду «Рейнджерс» и провел 13 матчей, забив два гола и две передачи. Контракт 31-летнего Ремзи с «Ювентусом» рассчитан до июня 2023 года, и он является одним из самых высокооплачиваемых игроков в клубе, зарабатывая более 7 миллионов евро за сезон.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Глазго Рейнджерс Аарон Ремзи
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