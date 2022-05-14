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Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле, скорее всего, пропустит матч с «Ювентусом»

14 Мая 2022 • 18:41 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
2.30 3.50 2.95
16.05 21:45

Форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле пока не успевает восстановиться к матчу Серии А против туринского «Ювентуса», за который выступал с 2009 по 2012 год. По сведениям от Calciomercato, нападающий наверняка пропустит игру со «старой синьорой».

Напомним, что матч между римским «Лацио» и туринским «Ювентусом» стартует в понедельник 16 мая в 21:45 по московскому времени. Если команда Массимилиано Аллегри уже закрепила за собой четвёртую строчку, то подопечным Маурицио Сарри предстоит обойти в борьбе за пятое место соседей из «Ромы».

Иммобиле с 27 забитыми голами является лучшим бомбардиром нынешнего сезона в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Чиро Иммобиле
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15.05  13:30 Болонья ... Сассуоло 2.85 3.05 2.75
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