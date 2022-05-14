Иммобиле, скорее всего, пропустит матч с «Ювентусом»

Форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле пока не успевает восстановиться к матчу Серии А против туринского «Ювентуса», за который выступал с 2009 по 2012 год. По сведениям от Calciomercato, нападающий наверняка пропустит игру со «старой синьорой».

Напомним, что матч между римским «Лацио» и туринским «Ювентусом» стартует в понедельник 16 мая в 21:45 по московскому времени. Если команда Массимилиано Аллегри уже закрепила за собой четвёртую строчку, то подопечным Маурицио Сарри предстоит обойти в борьбе за пятое место соседей из «Ромы».

Иммобиле с 27 забитыми голами является лучшим бомбардиром нынешнего сезона в Серии А.