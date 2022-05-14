«Ювентус» встретится с агентом Погба в понедельник

Руководство туринского «Ювентуса» в начале следующей недели проведёт встречу с агентом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Француз покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона в качестве свободного агента. Борьбу за его подписание уже не первый месяц ведут туринский «Ювентус» и французский «Пари Сен-Жермен».

По данным авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, на понедельник запланирована встреча боссов «старой синьоры» с агентом Погба. Главным фактором, который может воспрепятствовать возвращению 29-летнего хавбека в «Ювентус», считается высокая зарплата игрока.