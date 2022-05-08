Молина: «Я горд, что мной интересуются «Атлетико», «Ювентус» и «Арсенал»

Защитник «Удинезе» Науэль Молина прокомментировал слухи относительно своего будущего. Напомним, что ранее футболиста неоднократно связывали с уходом на повышение в летнее трансферное окно.

«Атлетико», «Арсенал» и «Ювентус»? Я очень горд, что мною интересуются клубы такого калибра. Но прямо сейчас мои мысли сосредоточены на «Удинезе» и сборной Аргентине, с которой я мечтаю выиграть чемпионат мира. Посмотрим, что случится в будущем», – заявил Молина в интервью Marca.

24-летний Молина в этом сезоне чемпионата Италии отметился шестью голами и одной результативной передачей за «Удинезе» в 33 поединках.