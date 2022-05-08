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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Молина: «Я горд, что мной интересуются «Атлетико», «Ювентус» и «Арсенал»

08 Мая 2022 • 16:41 Комментировать
Арсенал
2:1
Лидс
2-й тайм

Защитник «Удинезе» Науэль Молина прокомментировал слухи относительно своего будущего. Напомним, что ранее футболиста неоднократно связывали с уходом на повышение в летнее трансферное окно.

«Атлетико», «Арсенал» и «Ювентус»? Я очень горд, что мною интересуются клубы такого калибра. Но прямо сейчас мои мысли сосредоточены на «Удинезе» и сборной Аргентине, с которой я мечтаю выиграть чемпионат мира. Посмотрим, что случится в будущем», – заявил Молина в интервью Marca.

24-летний Молина в этом сезоне чемпионата Италии отметился шестью голами и одной результативной передачей за «Удинезе» в 33 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Удинезе Атлетико Мадрид Арсенал Лондон Науэль Молина
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Идет 92 минута Арсенал 2:1 Лидс 1.44 5.00 6.80
Идет 93 минута Лестер 1:2 Эвертон 2.22 3.45 3.35
Идет 93 минута Норвич 0:4 Вест Хэм 4.40 3.75 1.82
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