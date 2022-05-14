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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» может завершить переход Ди Марии в ближайшие дни

14 Мая 2022 • 02:09 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
7.10 5.70 1.37
Через 19 ч. 15 мин.

Вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария в течение нескольких дней может подписать соглашение с «Ювентусом».

Контракт аргентинца с «Пари Сен-Жермен» истекает по окончании сезона, и клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества с 34-летним игроком. О связях Ди Марии с туринским «Ювентусом» известно уже несколько недель, а теперь журналист Адриен Гренье утверждает, что стороны крайне близки к успешному завершению переговоров. По данным источника, опытный вингер может заключить контракт со «старой синьорой» уже в ближайшие дни.

Анхель Ди Мария забил 3 гола и ассистировал 8 раз в 29 поединках за «ПСЖ» в нынешней кампании. Всего на счету аргентинца 91 гол и более 100 результативных передач в 293 матчах в составе парижан за семь лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Анхель Ди Мария
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