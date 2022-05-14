«Ювентус» может завершить переход Ди Марии в ближайшие дни

Вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария в течение нескольких дней может подписать соглашение с «Ювентусом».

Контракт аргентинца с «Пари Сен-Жермен» истекает по окончании сезона, и клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества с 34-летним игроком. О связях Ди Марии с туринским «Ювентусом» известно уже несколько недель, а теперь журналист Адриен Гренье утверждает, что стороны крайне близки к успешному завершению переговоров. По данным источника, опытный вингер может заключить контракт со «старой синьорой» уже в ближайшие дни.

Анхель Ди Мария забил 3 гола и ассистировал 8 раз в 29 поединках за «ПСЖ» в нынешней кампании. Всего на счету аргентинца 91 гол и более 100 результативных передач в 293 матчах в составе парижан за семь лет.