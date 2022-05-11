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Чемпионат Италии. Серия А

Недвед: «Дибала очень много просил, нам это не понравилось»

11 Мая 2022 • 21:50 Комментировать
Ювентус
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Лацио
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16.05 21:45

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед в очередной раз высказался о предстоящем уходе из клуба Пауло Дибалы.

Напомним, что аргентинский нападающий покинет «Ювентус» в качестве свободного агента этим летом, поскольку туринцы отказались удовлетворять его требования по новому контракту.

«Трудно сказать, на каком этапе наши переговоры зашли в тупик, – рассказывает Недвед в интервью Sportmediaset. – Мы оценивали все аспекты – как футбольные, так и финансовые. Его запросы были очень высокими, и нам это не понравилось. Но это не значит, что Дибала не устраивает нас как игрок, ведь он очень сильный футболист», – заявил чешский экс-полузащитник.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Павел Недвед Пауло Дибала
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