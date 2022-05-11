Недвед: «Дибала очень много просил, нам это не понравилось»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед в очередной раз высказался о предстоящем уходе из клуба Пауло Дибалы.

Напомним, что аргентинский нападающий покинет «Ювентус» в качестве свободного агента этим летом, поскольку туринцы отказались удовлетворять его требования по новому контракту.

«Трудно сказать, на каком этапе наши переговоры зашли в тупик, – рассказывает Недвед в интервью Sportmediaset. – Мы оценивали все аспекты – как футбольные, так и финансовые. Его запросы были очень высокими, и нам это не понравилось. Но это не значит, что Дибала не устраивает нас как игрок, ведь он очень сильный футболист», – заявил чешский экс-полузащитник.