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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини может перебраться в клуб Бекхэма

11 Мая 2022 • 02:40 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
2.20 3.55 3.20
16.05 21:45

Стало известно, какие клубы МЛС проявляют интерес к центральному защитнику «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

37-летний капитан туринцев подумывает о завершении карьеры по окончании сезона, но также рассматривает возможность перехода в один из американских клубов. По информации авторитетного трансферного инсайдера Николо Скиры, итальянского ветерана желают видеть в своих рядах «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм, и «Лос-Анджелес». Сделка может состояться на правах свободного агента.

Джорджо Кьеллини провёл 23 матча за «Ювентус» в текущем сезоне. Его контракт со «старой синьорой» рассчитан до следующего года, однако игрок с высокой вероятностью покинет клуб уже этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Дэвид Бекхэм Джорджо Кьеллини Лос-Анджелес Интер Майами
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