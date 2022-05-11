Кьеллини может перебраться в клуб Бекхэма

Стало известно, какие клубы МЛС проявляют интерес к центральному защитнику «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

37-летний капитан туринцев подумывает о завершении карьеры по окончании сезона, но также рассматривает возможность перехода в один из американских клубов. По информации авторитетного трансферного инсайдера Николо Скиры, итальянского ветерана желают видеть в своих рядах «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм, и «Лос-Анджелес». Сделка может состояться на правах свободного агента.

Джорджо Кьеллини провёл 23 матча за «Ювентус» в текущем сезоне. Его контракт со «старой синьорой» рассчитан до следующего года, однако игрок с высокой вероятностью покинет клуб уже этим летом.