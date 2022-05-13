Артур намерен покинуть «Ювентус» летом

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело планирует сменить клуб после открытия летнего трансферного окна.

25-летний бразилец не слишком востребован в игровой системе наставника туринцев Массимилиано Аллегри. Зимой Артур мог оказаться в «Арсенале», однако лондонцы так и не согласовали с «Ювенусом» условия аренды с правом выкупа.

Как признался агент Артура в интервью La Repubblica, полузащитник вновь попытается покинуть свой нынешний клуб этим летом: «В январе он был близок к уходу в «Арсенал». Он слишком ценный игрок, чтобы его не задействовали. Ему также нужно заботиться о своём положении в сборной Бразилии.

Он был подписан для другого футбола, который ставил Маурицио Сарри. Аллегри хорошо к нему относится, но предпочитает играть с двумя физически развитыми полузащитниками. Продолжение сотрудничества в данной ситуации не входит ни в чьи интересы», – заявил представитель бразильца.