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Артур намерен покинуть «Ювентус» летом

13 Мая 2022 • 20:35 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
2.30 3.55 3.00
16.05 21:45

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело планирует сменить клуб после открытия летнего трансферного окна.

25-летний бразилец не слишком востребован в игровой системе наставника туринцев Массимилиано Аллегри. Зимой Артур мог оказаться в «Арсенале», однако лондонцы так и не согласовали с «Ювенусом» условия аренды с правом выкупа.

Как признался агент Артура в интервью La Repubblica, полузащитник вновь попытается покинуть свой нынешний клуб этим летом: «В январе он был близок к уходу в «Арсенал». Он слишком ценный игрок, чтобы его не задействовали. Ему также нужно заботиться о своём положении в сборной Бразилии.

Он был подписан для другого футбола, который ставил Маурицио Сарри. Аллегри хорошо к нему относится, но предпочитает играть с двумя физически развитыми полузащитниками. Продолжение сотрудничества в данной ситуации не входит ни в чьи интересы», – заявил представитель бразильца.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Артур Мело
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