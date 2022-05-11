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«Ювентус» снова стал фаворитом в борьбе за подписание Погба

11 Мая 2022 • 21:11 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
6.70 5.40 1.40
14.05 22:00

По данным источника из Франции, туринский «Ювентус» находится в лучшем положении для подписания Поля Погба, чем «ПСЖ» и другие клубы.

Напомним, что французский полузащитник покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом в качестве свободного агента.

Претендентами на Погба считаются «ПСЖ», мадридский «Реал» и «Ювентус». Согласно сведениям издания RMC Sport, наилучшими шансами заключить контракт с 29-летним хавбеком располагает «Ювентус», поскольку в «Пари Сен-Жермен» по-прежнему не определились с будущим нынешних главного тренера и спортивного директора.

Поль Погба уже выступал за «Ювентус» в прошлом. Именно из туринского клуба он перебрался в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года за 105 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба
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