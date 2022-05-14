Кьеллини ведёт переговоры с новым клубом

Центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил контрактное предложение от «Лос-Анджелеса».

Напомним, что после финала Кубка Италии против «Интера» (2:4) капитан «старой синьоры» объявил, что не продолжит выступления за клуб в следующем сезоне. Теперь, как сообщает журналист-инсайдер Николо Скира, 37-летний футболист вступил в переговоры с «Лос-Анджелесом», представляющим МЛС. Американский клуб предлагает ветерану соглашение, рассчитанное до декабря 2023 года.

Ранее утверждалось, что на Кьеллини также претендует «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм. Кроме того, защитник может перейти на неигровую должность в «Ювентусе», если предпочтёт завершить карьеру футболиста.