Леау явился на стадион «Ювентуса» чтобы поболеть за своего соотечественника

В последнем матче 37-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал дома «Лацио». Игра завершилась результативной ничьей - 2:2. На трибунах туринского стадиона находился необычный гость - португальская звезда «Милана» Леау.

Он прибыл в Турин не для того, чтобы попрощаться с Джорджо Кьеллини и Пауло Дибалой, а для того, чтобы поддержать своего соотечественника - Жоване Кабраля из «Лацио». Официально Кабраль представляет острова Кабо-Верде, но фактически, там живут португальцы.

Они сдружились в бытность совместных выступлений за лиссабонский «Спортинг», примерно около пяти лет тому назад.