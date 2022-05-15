«Ювентус» почти убедил Погба вернуться – осталось согласовать одну деталь

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к возвращению в туринский «Ювентус».

Ожидается, что Погба покинет Англию этим летом, когда завершится его контракт с «красными дьяволами». Сегодня «Ювентус» провёл с представителями 29-летнего хавбека встречу, на которой обсуждались условия потенциальной сделки. Согласно сведениям журналиста Адриена Гренье, туринцы готовы предложить Погба трёхлетний контракт, в то время как сам игрок рассчитывает на четырёхлетнее соглашение. Итальянский клуб близок к тому, чтобы убедить француза вернуться.

Французский «ПСЖ» по-прежнему не выбыл из гонки: спортивный директор парижан Леонардо сделал Погба предложение, но президент столичного клуба сомневается в необходимости подписания.