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Чемпионат Италии. Серия А

Маркизио – Дибале: «Надеялся, что однажды ты выиграешь Лигу чемпионов для «Ювентуса»

18 Мая 2022 • 02:19 Комментировать
Ювентус
2:2
Лацио
окончен

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио эмоционально отреагировал на уход Пауло Дибалы из туринского клуба.

«Мы возвращались из Берлина расстроенными и обозлёнными. Я был очарован этим детским лицом с мужским взглядом, наблюдая за тобой в самолёте. Я всегда по-особенному относился к «десяткам». Часто представлял, как однажды этот мальчик с глазами мужчины наконец-то вернёт кубок Лиги чемпионов домой. К сожалению, судьба не всегда складывается так, как хочется. Удачи во всём, мой друг», – написал Маркизио в своих социальных сетях.

Пауло Дибала покинет «Ювентус» в качестве свободного агента по окончании сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Клаудио Маркизио Пауло Дибала
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