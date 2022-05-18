Маркизио – Дибале: «Надеялся, что однажды ты выиграешь Лигу чемпионов для «Ювентуса»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио эмоционально отреагировал на уход Пауло Дибалы из туринского клуба.

«Мы возвращались из Берлина расстроенными и обозлёнными. Я был очарован этим детским лицом с мужским взглядом, наблюдая за тобой в самолёте. Я всегда по-особенному относился к «десяткам». Часто представлял, как однажды этот мальчик с глазами мужчины наконец-то вернёт кубок Лиги чемпионов домой. К сожалению, судьба не всегда складывается так, как хочется. Удачи во всём, мой друг», – написал Маркизио в своих социальных сетях.

Пауло Дибала покинет «Ювентус» в качестве свободного агента по окончании сезона.