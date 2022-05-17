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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала - лидер по количеству голов на стадионе «Альянц Стадиум»

17 Мая 2022 • 00:38 Комментировать
Ювентус
2:2
Лацио
окончен

Аргентинский нападающий Пауло Дибала в понедельник вечером сыграл свой последний матч в составе «Ювентуса», он покидает клуб после семи лет выступлений в нем. За это время Дибала забил 115 мячей в составе туринского гранда - это столько же, сколько у Роберто Баджо. Большую часть из них, 68, Дибала провел в домашних стенах, на стадионе «Альянц Стэдиум». Именно он является рекордсменом по количеству мячей, забитых на «Альянц Стэдиум» - стадионе, на котором туринский «Ювентус» начал выступать в 2011 году. Дибала, напомним, присоединился к клубу в 2015, ранее он защищал цвета сицилийского «Палермо».

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Ювентус Пауло Дибала
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окончен Сампдория 4:1 Фиорентина 4.70 4.05 1.70
окончен Ювентус 2:2 Лацио 2.30 3.55 3.25
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Сегодня, 17 Мая
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