Дибала - лидер по количеству голов на стадионе «Альянц Стадиум»

Аргентинский нападающий Пауло Дибала в понедельник вечером сыграл свой последний матч в составе «Ювентуса», он покидает клуб после семи лет выступлений в нем. За это время Дибала забил 115 мячей в составе туринского гранда - это столько же, сколько у Роберто Баджо. Большую часть из них, 68, Дибала провел в домашних стенах, на стадионе «Альянц Стэдиум». Именно он является рекордсменом по количеству мячей, забитых на «Альянц Стэдиум» - стадионе, на котором туринский «Ювентус» начал выступать в 2011 году. Дибала, напомним, присоединился к клубу в 2015, ранее он защищал цвета сицилийского «Палермо».