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Чемпионат Италии. Серия А

Лазетич: «От Влаховича ждут большего, но это нормально»

16 Мая 2022 • 17:05 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
2.30 3.55 3.25
Через 4 ч. 30 мин.

Бывший ассистент тренера белградского «Партизана» Зарко Лазетич рассказал о своих впечатлениях от игры Душана Влаховича за туринский «Ювентус». Отметим, что Лазетич лично знаком с Влаховичем со времён выступлений серба за «Партизан».

«Ювентус» вложил большие деньги. От Влаховича сейчас требуют большего, но это нормально. Я считаю, что он не мог сыграть лучше во второй половине сезона. «Ювентус» играет не так, как «Фиорентина». Ему нужно время на адаптацию», – цитирует Лазетича Football Italia.

Напомним, что Влахович стоил «Ювентусу» свыше 80 миллионов евро. С момента перехода сербский форвард забил за «старую синьору» 8 голов во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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16.05  19:30 Сампдория ... Фиорентина 4.30 3.95 1.82
16.05  21:45 Ювентус ... Лацио 1.88 3.85 4.00
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