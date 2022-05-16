Лазетич: «От Влаховича ждут большего, но это нормально»

Бывший ассистент тренера белградского «Партизана» Зарко Лазетич рассказал о своих впечатлениях от игры Душана Влаховича за туринский «Ювентус». Отметим, что Лазетич лично знаком с Влаховичем со времён выступлений серба за «Партизан».

«Ювентус» вложил большие деньги. От Влаховича сейчас требуют большего, но это нормально. Я считаю, что он не мог сыграть лучше во второй половине сезона. «Ювентус» играет не так, как «Фиорентина». Ему нужно время на адаптацию», – цитирует Лазетича Football Italia.

Напомним, что Влахович стоил «Ювентусу» свыше 80 миллионов евро. С момента перехода сербский форвард забил за «старую синьору» 8 голов во всех турнирах.