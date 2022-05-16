Дзофф советует Кьеллини передумать

Легендарный защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини решил завершить карьеру, катализатором для его решения стала неудача не попавшей на чемпионат мира сборной Италии. Кьеллини рассчитывал провести еще сезон и сыграть на Мундиале в Катаре, но сейчас все-таки покинул большой футбол. Бывший голкипер итальянской сборной Дино Дзофф призвал его передумать.

- Мы с ним работали вместе какое-то время, когда Джорджо было двадцать лет. Он боец, профессионал, и вся его карьера подтверждает это. Ему никогда не надо было повышать голос в раздевалке - его, как лидера, и так слышали всегда. Я считаю, что он еще может поиграть, он относительно молод. Возможно. в США. Это понравится и его семье, - заявил Дзофф в интервью Tuttosport.