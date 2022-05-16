«Ювентус» на последней минуте упустил победу над «Лацио»

В последнем матче 37-го тура Серии А «Лацио» мог гарантировать себе пятое место, но не смог победить в противостоянии с «Ювентусом», который завершит сезон четвертым.

Интересно, что туринцы, играя дома, отдали мяч сопернику и почти не били по воротам, за исключением голевых попыток Душана Влаховича и Альваро Мораты в первом тайме. На это римляне ответили точным ударом Патрика / автоголом Алекса Сандро. На 90-й минуте Сергей Милинкович-Савич вырвал ничью для гостей - 2:2.

«Лацио» остается пятым, в трёх очках позади «Рома», в четырех - «Фиорентина» с «Аталантой». Добавим, что это был последний матч перед своими болельщиками для туринцев Джорджо Кьеллини и Пауло Дибалы.