«Ювентус» на последней минуте упустил победу над «Лацио»

В последнем матче 37-го тура Серии А «Лацио» мог гарантировать себе пятое место, но не смог победить в противостоянии с «Ювентусом», который завершит сезон четвертым.
Интересно, что туринцы, играя дома, отдали мяч сопернику и почти не били по воротам, за исключением голевых попыток Душана Влаховича и Альваро Мораты в первом тайме. На это римляне ответили точным ударом Патрика / автоголом Алекса Сандро. На 90-й минуте Сергей Милинкович-Савич вырвал ничью для гостей - 2:2.
«Лацио» остается пятым, в трёх очках позади «Рома», в четырех - «Фиорентина» с «Аталантой». Добавим, что это был последний матч перед своими болельщиками для туринцев Джорджо Кьеллини и Пауло Дибалы.
Протокол игры
|(1:0) Влахович Душан10'
|(2:0) Мората Альваро36'
51'Алекс Сандро (2:1)
90' Милинкович-Савич Сергей (2:2)
Перин Маттиа•Куадрадо Хуан • 68'Бонуччи Леонардо•Кьеллини Джорджо 18' (Де Лихт Маттайс ( 18') •Алекс Сандро•Миретти Фабио•Локателли Мануэль 62' (Кин Мойзе ( 62') •Бернардески Федерико • 45'Дибала Пауло 78' (Палумбо Мартин ( 78') •Мората Альваро 62' (Пеллегрини Лука ( 62') •Влахович Душан 62' (Аке Марли ( 62' ) 80'
Запасные: Ругани Даниэле•Щесны Войцех•Пинсольо Карло•Рабио Адриен
Стракоша Томас•Лаццари Мануэль 84' (Раду Стефан ( 84') •Патрик • 90'Ачерби Франческо • 41'Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей • 83'Катальди Данило 76' (Лукас Лейва ( 76') •Альберто Луис 76' (Башич Тома ( 76') •Андерсон Фелипе•Кабрал Жоване 52' (Педро Родригес ( 52') •Дзакканьи Маттиа
16 мая. Стадион "Альянц Стэдиум".