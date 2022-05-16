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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» на последней минуте упустил победу над «Лацио»

16 Мая 2022 • 23:46 Комментировать
Ювентус
2:2
Лацио
окончен

В последнем матче 37-го тура Серии А «Лацио» мог гарантировать себе пятое место, но не смог победить в противостоянии с «Ювентусом», который завершит сезон четвертым.

Интересно, что туринцы, играя дома, отдали мяч сопернику и почти не били по воротам, за исключением голевых попыток Душана Влаховича и Альваро Мораты в первом тайме. На это римляне ответили точным ударом Патрика / автоголом Алекса Сандро. На 90-й минуте Сергей Милинкович-Савич вырвал ничью для гостей - 2:2.

«Лацио» остается пятым, в трёх очках позади «Рома», в четырех - «Фиорентина» с «Аталантой». Добавим, что это был последний матч перед своими болельщиками для туринцев Джорджо Кьеллини и Пауло Дибалы.

Протокол игры  
Ювентус 2:2Лацио
(1:0) Влахович Душан10'   
(2:0) Мората Альваро36'   
  

51'Алекс Сандро (2:1)

90' Милинкович-Савич Сергей (2:2)

Перин МаттиаКуадрадо Хуан   68'Бонуччи ЛеонардоКьеллини Джорджо  18' (Де Лихт Маттайс (  18') Алекс СандроМиретти ФабиоЛокателли Мануэль  62' (Кин Мойзе (  62') Бернардески Федерико   45'Дибала Пауло  78' (Палумбо Мартин (  78') Мората Альваро  62' (Пеллегрини Лука (  62') Влахович Душан  62' (Аке Марли (  62'   80')
Запасные: Ругани ДаниэлеЩесны ВойцехПинсольо КарлоРабио Адриен
Стракоша ТомасЛаццари Мануэль  84' (Раду Стефан (  84') Патрик   90'Ачерби Франческо   41'Марушич АдамМилинкович-Савич Сергей   83'Катальди Данило  76' (Лукас Лейва (  76') Альберто Луис  76' (Башич Тома (  76') Андерсон ФелипеКабрал Жоване  52' (Педро Родригес (  52') Дзакканьи Маттиа
Запасные: Рейна ПепеЛуис ФелипеАкпа-Акпро Жан-ДаниэльАдамонис МарюсХюсай ЭльсейдРомеро ЛукаМоро РаульКаменович Димитрие
16 мая. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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окончен Сампдория 4:1 Фиорентина 4.70 4.05 1.70
окончен Ювентус 2:2 Лацио 2.30 3.55 3.25
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