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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри: «Мы хорошо среагировали»

17 Мая 2022 • 04:36 Комментировать
Ювентус
2:2
Лацио
окончен

В матче 37-го тура итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» не сумел удержать преимущество в два мяча в игре с «Лацио» - римляне ушли на поражения буквально в последней атаке матча, сразу после гола Милинковича-Савича арбитр дал финальный свисток, даже не дав разыграть мяч с центра поля. Маурицио Сарри, наставник «Лацио», прокомментировал итоги матча.

- Мы хорошо отреагировали во втором тайме. Мы растем в этом смысле. В первом тайме им повезло - два удара и два гола. Завтра отдохнем, потом будем работать в преддверии последнего тура. Хотелось бы занять пятое место, - пояснил Сарри в интервью cittaceleste.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Маурицио Сарри
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окончен Ювентус 2:2 Лацио 2.30 3.55 3.25
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