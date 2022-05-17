Сарри: «Мы хорошо среагировали»

В матче 37-го тура итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» не сумел удержать преимущество в два мяча в игре с «Лацио» - римляне ушли на поражения буквально в последней атаке матча, сразу после гола Милинковича-Савича арбитр дал финальный свисток, даже не дав разыграть мяч с центра поля. Маурицио Сарри, наставник «Лацио», прокомментировал итоги матча.

- Мы хорошо отреагировали во втором тайме. Мы растем в этом смысле. В первом тайме им повезло - два удара и два гола. Завтра отдохнем, потом будем работать в преддверии последнего тура. Хотелось бы занять пятое место, - пояснил Сарри в интервью cittaceleste.it.