Маккенни сможет помочь «Ювентусу» в матче с «Лацио»

Американский полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни в ближайшее время восстановится после травмы и сможет помочь туринской команде в концовке этого сезона.

По информации издания Tuttosport, 23-летний американский футболист в ближайшее время должен вернуться к тренировкам в общей группе. Маккенни должен успеть полностью восстановиться к следующему матчу «старой синьоры» в итальянском чемпионате с римским «Лацио». Напомним, что встреча состоится 16 мая.

В этом сезоне Уэстон Маккенни провёл в итальянской лиге 20 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.