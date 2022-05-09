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Чемпионат Италии. Серия А

Маккенни сможет помочь «Ювентусу» в матче с «Лацио»

09 Мая 2022 • 12:37 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
2.05 3.60 3.45
16.05 21:45

Американский полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни в ближайшее время восстановится после травмы и сможет помочь туринской команде в концовке этого сезона.

По информации издания Tuttosport, 23-летний американский футболист в ближайшее время должен вернуться к тренировкам в общей группе. Маккенни должен успеть полностью восстановиться к следующему матчу «старой синьоры» в итальянском чемпионате с римским «Лацио». Напомним, что встреча состоится 16 мая.

В этом сезоне Уэстон Маккенни провёл в итальянской лиге 20 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Серия А Уэстон Маккенни
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09.05  21:45 Фиорентина ... Рома 2.34 3.35 3.20
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