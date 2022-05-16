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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович вывел «Ювентус» вперёд в матче с «Лацио»

16 Мая 2022 • 22:17 Комментировать
Ювентус
2:1
Лацио
2.30 3.55 3.25
2-й тайм

В эти минуты «Ювентус» в Турине принимает «Лацио» в рамках 37-го тура чемпионата Италии.

На 10-й минуте встречи форвард Душан Влахович открыл счёт. Нападающий «Юве» Альваро Мората выполнил прицельную подачу вглубь штрафной площади на никем не прикрытого партнера, который ударом головой отправил мяч в ворота «орлов».

У «Ювентуса» перед этим матчем в активе 69 очков, команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Лацио» с 62 очками идёт на пятом месте.

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.  


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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Серия А Душан Влахович
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ЮВЕНТУС ЛАЦИО
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окончен Сампдория 4:1 Фиорентина 4.70 4.05 1.70
Идет 70 минута Ювентус 2:1 Лацио 1.88 3.85 4.00
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