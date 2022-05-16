Влахович вывел «Ювентус» вперёд в матче с «Лацио»

В эти минуты «Ювентус» в Турине принимает «Лацио» в рамках 37-го тура чемпионата Италии.

На 10-й минуте встречи форвард Душан Влахович открыл счёт. Нападающий «Юве» Альваро Мората выполнил прицельную подачу вглубь штрафной площади на никем не прикрытого партнера, который ударом головой отправил мяч в ворота «орлов».

У «Ювентуса» перед этим матчем в активе 69 очков, команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Лацио» с 62 очками идёт на пятом месте.

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