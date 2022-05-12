Аллегри останется в «Ювентусе», несмотря на бестрофейный сезон

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продолжит работу в клубе в следующем сезоне. По информации Football Italia, руководство «старой синьоры» доверяет своему наставнику, и намерено поддержать его трансферами в летнее межсезонье.

Напомним, что вчера «Ювентус» проиграл в финале Кубка Италии миланскому «Интеру» со счётом 2:4. Таким образом «старая синьора» впервые закончила сезон без трофея со времён кампании 2010/11.

Прошлые два тренера «Ювентуса» Андреа Пирло и Маурицио Сарри были уволены руководством после завоёванных трофеев. Пирло выиграл Кубок Италии, а Сарри – Скудетто.