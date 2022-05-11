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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини покинет «Ювентус» летом

11 Мая 2022 • 20:13 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
2.20 3.55 3.15
16.05 21:45

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини уйдёт из команды в летнее трансферное окно, сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист пишет, что 37-летним итальянцем интересуются два клуба из МЛС, среди которых «Лос-Анджелес». При этом, отмечается что защитник не принял окончательного решения относительно своего будущего.

Сообщается, что «Юве» летом с вероятностью 100% подпишет нового центрального защитника.

В текущем сезоне Кьеллини сыграл в 23 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями. Контракт защитника истекает летом 2023 года.  


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Джорджо Кьеллини
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