Кьеллини покинет «Ювентус» летом

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини уйдёт из команды в летнее трансферное окно, сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист пишет, что 37-летним итальянцем интересуются два клуба из МЛС, среди которых «Лос-Анджелес». При этом, отмечается что защитник не принял окончательного решения относительно своего будущего.

Сообщается, что «Юве» летом с вероятностью 100% подпишет нового центрального защитника.

В текущем сезоне Кьеллини сыграл в 23 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями. Контракт защитника истекает летом 2023 года.