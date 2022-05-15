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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала подтвердил свой уход и попрощался с «Ювентусом»

15 Мая 2022 • 20:31 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
2.30 3.55 3.00
16.05 21:45

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала подтвердил, что проводит свои последние недели в туринском клубе.

28-летний аргентинец попрощался с болельщиками и представителями «Ювентуса» в своих социальных сетях.

«Я надеялся, что мы будем вместе ещё много лет, но судьба разделила наши пути. Я никогда не забуду того, что вы для меня сделали, эти замечательные семь лет, каждый из 115 забитых здесь голов и 12 трофеев с командой. Завтра состоится мой последний домашний матч в футболке «Ювентуса», – написал Дибала в своих социальных сетях.

На счету аргентинского футболиста 291 матч за «старую синьору» с 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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