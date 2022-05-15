Дибала подтвердил свой уход и попрощался с «Ювентусом»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала подтвердил, что проводит свои последние недели в туринском клубе.

28-летний аргентинец попрощался с болельщиками и представителями «Ювентуса» в своих социальных сетях.

«Я надеялся, что мы будем вместе ещё много лет, но судьба разделила наши пути. Я никогда не забуду того, что вы для меня сделали, эти замечательные семь лет, каждый из 115 забитых здесь голов и 12 трофеев с командой. Завтра состоится мой последний домашний матч в футболке «Ювентуса», – написал Дибала в своих социальных сетях.

На счету аргентинского футболиста 291 матч за «старую синьору» с 2015 года.