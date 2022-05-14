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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» ещё не определился, будет ли подписывать ди Марию

14 Мая 2022 • 14:58 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
7.10 5.70 1.37
Через 6 ч. 43 мин.

Туринский «Ювентус» в ближайшие недели примет решение относительно того, стоит ли клубу приглашать полузащитника «ПСЖ» Анхеля ди Марию в команду на правах свободного агента. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Контракт ди Марии с «ПСЖ» истекает по завершению нынешнего сезона. Ранее некоторые итальянские источники уже сообщили о том, что «Ювентус» хочет пригласить аргентинца в летнее межсезонье, однако «старая синьора» ещё не уверена в целесообразности трансфера 34-летнего полузащитника.

Напомним, что ди Мария в этом сезоне забил 3 гола и отдал 6 результативных передач в чемпионате Франции за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Анхель Ди Мария
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