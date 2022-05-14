«Ювентус» ещё не определился, будет ли подписывать ди Марию

Туринский «Ювентус» в ближайшие недели примет решение относительно того, стоит ли клубу приглашать полузащитника «ПСЖ» Анхеля ди Марию в команду на правах свободного агента. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Контракт ди Марии с «ПСЖ» истекает по завершению нынешнего сезона. Ранее некоторые итальянские источники уже сообщили о том, что «Ювентус» хочет пригласить аргентинца в летнее межсезонье, однако «старая синьора» ещё не уверена в целесообразности трансфера 34-летнего полузащитника.

Напомним, что ди Мария в этом сезоне забил 3 гола и отдал 6 результативных передач в чемпионате Франции за «ПСЖ».