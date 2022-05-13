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Чемпионат Франции. Лига 1

«Знак фанам» - Мбаппе сфотографировался в футболке «ПСЖ» следующего сезона

13 Мая 2022 • 05:04 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
6.70 5.40 1.40
14.05 22:00

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сфотографировался в футболке клуба образца сезона 2022/2023, и теперь поклонники клуба считают это знаком того, что Мбаппе останется в команде. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Конечно, этот факт еще не значит, что Мбаппе остается в клубе, в конце концов, он просто отрабатывает коммерческую составляющую своего контракта. Но издание вспоминает историю прошлого года с Лионелем Месси, когда еще не было ясно, останется ли он в «Барселоне» или нет.

Аргентинец отказался принять участие в коммерческом мероприятии клуба наряду с другими звездами клуба, и в его футболке позировал манекен. А как все закончилось, знают все...

Так что не стоит недооценивать подобный фактор.

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ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2022
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МОНПЕЛЬЕ ПСЖ
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«Знак фанам» - Мбаппе сфотографировался в футболке «ПСЖ» следующего сезона
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