«Знак фанам» - Мбаппе сфотографировался в футболке «ПСЖ» следующего сезона

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сфотографировался в футболке клуба образца сезона 2022/2023, и теперь поклонники клуба считают это знаком того, что Мбаппе останется в команде. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Конечно, этот факт еще не значит, что Мбаппе остается в клубе, в конце концов, он просто отрабатывает коммерческую составляющую своего контракта. Но издание вспоминает историю прошлого года с Лионелем Месси, когда еще не было ясно, останется ли он в «Барселоне» или нет.

Аргентинец отказался принять участие в коммерческом мероприятии клуба наряду с другими звездами клуба, и в его футболке позировал манекен. А как все закончилось, знают все...

Так что не стоит недооценивать подобный фактор.