Игрок «ПСЖ»: «Мы увидим лучшую версию Месси в следующем сезоне»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера высказался о дебютном сезоне и перспективах Лионеля Месси в Париже.

32-летний испанец, в прошлом выступавший за «Манчестер Юнайтед», считает вклад Месси в игру «ПСЖ» недооценённым: «Думаю, Месси провёл здесь отличные матчи. Все говорят только о его голах, но он заставляет команду играть, – цитирует Эрреру журналист Адриен Гренье. – Мы очень оптимистичны: после года адаптации мы увидим лучшую версию Месси в следующем сезоне», – считает одноклубник звёздного аргентинца.

В сегодняшнем матче 37-го тура французской Лиги 1 против «Монпелье» (4:0) Месси отметился дублем. В общей сложности на счету 34-летнего экс-игрока «Барселоны» 11 голов и 13 голевых передач в 33 поединках за «ПСЖ».