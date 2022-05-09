Ди Мария о «ПСЖ»: «Я отдал всё ради футболки клуба»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария рассказал о своих чувствах к французскому клубу. Напомним, что по окончанию сезона аргентинец наверняка покинет Париж из-за истекающего контракта, который «ПСЖ» пока не намерен продлевать.

«За эти годы я стал болельщиком «ПСЖ». Всё благодаря людям, которые меня окружали. Я готов отдать всё ради футболки этого клуба», – цитирует аргентинца издание Carre.

В услугах ди Марии на данный момент заинтересованы такие клубы, как мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». Возрастной аргентинец в этом сезоне отметился тремя голами и шестью ассистами в чемпионате Франции.