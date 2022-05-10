Ди Мария: «Я бы хотел завершить карьеру в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария выразил желание завершить карьеру во французском клубе. Аргентинец при этом отметил, что не знает, разделяет ли его желание руководство команды во главе с владельцами из Катара.

«Мой контракт заканчивается в июне, но моё желание состоит в том, чтобы закончить карьеру в «ПСЖ». Я не знаю, разделяет ли это желание клуб. Мы согласовали с клубом контракт, но не знаю, собираются ли они его активировать. В ином случае я буду искать другую команду в Европе», – заявил ди Мария.

Напомним, что ди Мария перебрался в «ПСЖ» летом 2015 года из «Манчестер Юнайтед», в составе которого провёл провальный сезон под руководством Луи ван Галя.