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Чемпионат Франции. Лига 1

Ди Мария: «Я бы хотел завершить карьеру в «ПСЖ»

10 Мая 2022 • 16:37 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
7.00 5.50 1.37
14.05 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария выразил желание завершить карьеру во французском клубе. Аргентинец при этом отметил, что не знает, разделяет ли его желание руководство команды во главе с владельцами из Катара.

«Мой контракт заканчивается в июне, но моё желание состоит в том, чтобы закончить карьеру в «ПСЖ». Я не знаю, разделяет ли это желание клуб. Мы согласовали с клубом контракт, но не знаю, собираются ли они его активировать. В ином случае я буду искать другую команду в Европе», – заявил ди Мария.

Напомним, что ди Мария перебрался в «ПСЖ» летом 2015 года из «Манчестер Юнайтед», в составе которого провёл провальный сезон под руководством Луи ван Галя.

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ПСЖ Анхель Ди Мария
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МОНПЕЛЬЕ ПСЖ
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