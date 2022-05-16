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Чемпионат Франции. Лига 1

Футболист «ПСЖ» отказался поддержать клуб в борьбе с гомофобией

16 Мая 2022 • 12:51 Комментировать (2)
Монпелье
0:4
ПСЖ
окончен

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гуйе отказался поддержать свой клуб в борьбе с гомофобией, бифобией и трансфобией.

Футболист пропустил матч последнего тура чемпионата Франции по «личным причинам», как отметил наставник парижского клуба Маурисио Почеттино.

Однако, как выяснили французские СМИ, игрок отказался выходить на поле, так как не хотел носить на себе специальные знаки в честь Международного дня борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией.

Отмечается, что 32-летний Гуйе — набожный мусульманин, и он регулярно делится сообщениями о своей вере в социальных сетях.

Несмотря на отсутствие полузащитника, «ПСЖ» уверено выиграл игру против «Монпелье» со счетом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Идрисса Гуйе
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