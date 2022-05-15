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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе побил рекорд легендарного Тьерри Анри

15 Мая 2022 • 08:49 Комментировать
Монпелье
0:4
ПСЖ
окончен

В рамках 37-го тура чемпионата Франции столичный «ПСЖ» встречался с «Монпелье» и отпраздновал уверенную победу со счетом 4:0. Голом и двумя ассистами в прошедшей встрече отметился нападающий парижан Килиан Мбаппе. Благодаря этому он сумел побить рекорд легендарного Тьерри Анри.

Как сообщает PokerStars Sports FR, 23-летний форвард поучаствовал в 70 голах в этом сезоне за свой клуб и национальную сборную. Рекорд Анри составлял 68 результативных действий. Он установил это достижение в сезоне-2002/2003.

Этот сезон, скорее всего, станет для Килиана последним в Париже. Игрок близок к переходу в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Тьерри Анри Килиан Мбаппе
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