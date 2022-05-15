Мбаппе побил рекорд легендарного Тьерри Анри

В рамках 37-го тура чемпионата Франции столичный «ПСЖ» встречался с «Монпелье» и отпраздновал уверенную победу со счетом 4:0. Голом и двумя ассистами в прошедшей встрече отметился нападающий парижан Килиан Мбаппе. Благодаря этому он сумел побить рекорд легендарного Тьерри Анри.

Как сообщает PokerStars Sports FR, 23-летний форвард поучаствовал в 70 голах в этом сезоне за свой клуб и национальную сборную. Рекорд Анри составлял 68 результативных действий. Он установил это достижение в сезоне-2002/2003.

Этот сезон, скорее всего, станет для Килиана последним в Париже. Игрок близок к переходу в мадридский «Реал».