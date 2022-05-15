Ди Мария: Футболисты «ПСЖ» доказали, что они чемпионы

Опытный аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария высказался по поводу крупной победы парижской команды над «Монпелье».

Ди Мария заявил, что парижский клуб полностью контролировал игру с первой до последней минуты. Аргентинец отметил, что футболисты «ПСЖ» в очередной раз доказали, что они чемпионы. Полузащитник добавил, что все игроки счастливы, так как удалось одержать крупную победу и порадовать своих болельщиков.

Напомним, что «ПСЖ» обыграл «Монпелье» со счётом 4:0. Ди Мария в этом сезоне провёл во французской лиге 25 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью ассистами.