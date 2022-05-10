Неймар точно не покинет «ПСЖ» этим летом

Вингер «Пари Сен-Жермен» не сменит клубную прописку этим летом, несмотря на слухи.

Ранее в прессе появлялась информация о готовности парижского клуба расстаться с 30-летним бразильцем ввиду его не самой удачной игры, а также из-за финансовых требований французской Лиги 1. Однако эту информацию опровергает авторитетный журналист Адриен Гренье, утверждающий, что Неймар со стопроцентной вероятностью продолжит выступать за «ПСЖ», где будет готовиться к чемпионату мира в Катаре.

Контракт вингера сборной Бразилии с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2025 года, а также предусматривает возможность автоматического продления ещё на год.