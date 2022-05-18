Гуйе получил поддержку президента Сенегала за отказ участвовать в акции против гомофобии

Поступок полузащитника «ПСЖ» Идрисса Гуйе вызвал много критики, но также и получил поддержку от высокопоставленных чиновников.

Ранее футболист отказался выходить на поле в матче чемпионата Франции в футболке, номер которой был расписан цветами радуги. Акция проводилась среди всех клубов Лиги 1 и была приурочена ко Дню борьбы против гомофобии.

После этого на Гуйе вылилась тонна критики. Однако, его поддержали в Африке.

«Я поддерживаю Идрисса Гуйе. Необходимо уважать его религиозные убеждения», - заявил президент Сенегала Маки Салл.

Тем не менее, официальные представители антигомофобных сообществ потребовали наказать игрока.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 25 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.