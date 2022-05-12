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Чемпионат Франции. Лига 1

Хакими решил арендовать частный самолёт для быстрых перемещений по Европе

12 Мая 2022 • 05:55 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
6.70 5.40 1.40
14.05 22:00

Когда ты выступаешь за богатейший клуб «ПСЖ», то и сам должен держать марку - и это прекрасно понимает марокканский полузащитник команды Ашраф Хакими. А это значит, что для быстрого передвижения недостаточно иметь просто автомобиль, пусть даже самый быстрый - а нужен самолет. Частный.

И теперь у Хакими он есть - и вместе со своей супругой Ибой Абук он теперь может путешествовать с комфортом. Стоит это недешево - час полета обходится Хакими в 3100 евро, уточняет L'Espanol. На борт Hawker 400 могут подняться до семи пассажиров, но чаще всего Хакими гоняет самолет «порожняком», уточняет источник.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими
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окончен Нант 2:1 Ренн 5.20 4.50 1.58
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