Хакими решил арендовать частный самолёт для быстрых перемещений по Европе

Когда ты выступаешь за богатейший клуб «ПСЖ», то и сам должен держать марку - и это прекрасно понимает марокканский полузащитник команды Ашраф Хакими. А это значит, что для быстрого передвижения недостаточно иметь просто автомобиль, пусть даже самый быстрый - а нужен самолет. Частный.

И теперь у Хакими он есть - и вместе со своей супругой Ибой Абук он теперь может путешествовать с комфортом. Стоит это недешево - час полета обходится Хакими в 3100 евро, уточняет L'Espanol. На борт Hawker 400 могут подняться до семи пассажиров, но чаще всего Хакими гоняет самолет «порожняком», уточняет источник.