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Чемпионат Франции. Лига 1

Симонс: «Я всё ещё хочу добиться успеха в «ПСЖ»

11 Мая 2022 • 18:45 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
6.70 5.40 1.40
14.05 22:00

Полузащитник  «ПСЖ» Хави Симон высказался насчёт своего будущего. Напомним, что игрока, который в скором времени может стать свободным агентом, хочет вернуть к себе в состав каталонская «Барселона».

«Меня в своё время убедили перейти в «ПСЖ». Я пришёл сюда, чтобы добиться успеха. Это была моя цель. Это всё ещё моя цель. Я очень горд играть за такую команду, как «ПСЖ», – заявил нидерландский хавбек в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что в этом сезоне Хави Симонс провёл всего 5 матчей за «ПСЖ» в чемпионате Франции. В этих поединках нидерландец не отметился ни одним результативным действием.

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ПСЖ Хави Симонс
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