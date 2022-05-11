Симонс: «Я всё ещё хочу добиться успеха в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симон высказался насчёт своего будущего. Напомним, что игрока, который в скором времени может стать свободным агентом, хочет вернуть к себе в состав каталонская «Барселона».

«Меня в своё время убедили перейти в «ПСЖ». Я пришёл сюда, чтобы добиться успеха. Это была моя цель. Это всё ещё моя цель. Я очень горд играть за такую команду, как «ПСЖ», – заявил нидерландский хавбек в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что в этом сезоне Хави Симонс провёл всего 5 матчей за «ПСЖ» в чемпионате Франции. В этих поединках нидерландец не отметился ни одним результативным действием.