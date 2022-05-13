Неймар пропустит матч против «Монпелье»

Нападающий «ПСЖ» Неймар будет вынужден пропустить ближайший матч своей команды в чемпионате Франции против «Монпелье». По информации клубного инсайдера «ПСЖ» Адриена Гренье, бразилец страдает от небольшой травмы.

Напомним, что матч между «Монпелье» и «ПСЖ» должен состояться завтра в 22:00 по московскому времени. Парижане несколько туров назад уже досрочно оформили себе чемпионский титул Лиги 1.

Ранее Неймара связывали с потенциальным уходом из «ПСЖ» по окончанию сезона. По слухам, руководство французского клуба хочет расстаться с футболистом и купить вместо него другого игрока в атаку.