Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар пропустит матч против «Монпелье»

13 Мая 2022 • 14:48 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
6.60 5.40 1.40
14.05 22:00

Нападающий «ПСЖ» Неймар будет вынужден пропустить ближайший матч своей команды в чемпионате Франции против «Монпелье». По информации клубного инсайдера «ПСЖ» Адриена Гренье, бразилец страдает от небольшой травмы.

Напомним, что матч между «Монпелье» и «ПСЖ» должен состояться завтра в 22:00 по московскому времени. Парижане несколько туров назад уже досрочно оформили себе чемпионский титул Лиги 1.

Ранее Неймара связывали с потенциальным уходом из «ПСЖ» по окончанию сезона. По слухам, руководство французского клуба хочет расстаться с футболистом и купить вместо него другого игрока в атаку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНПЕЛЬЕ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Мая
14:48 · Франция. Лига 1
Неймар пропустит матч против «Монпелье»
14:42 · Италия. Серия А
Два клуба Серии А сразятся за топ-форварда «ПСЖ»
14:27 · Италия. Серия А
«ПСЖ» включился в борьбу за Бремера
13:57 · Испания. Ла Лига
Один из друзей Месси назвал Пике «лгуном» 1
13:38 · Испания. Ла Лига
«Реал» интересуется нападающим «Ниццы»
13:31 · Италия. Серия А
«Ювентус» ведёт переговоры с ди Марией о двухлетнем контракте
13:25 · Италия. Серия А
«Ювентус» ускорил переговоры по переходу Паредеса
12:31 · Франция. Лига 1
Клеман продолжить руководить «Монако» в следующем сезоне
10:52 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» придётся заплатить Почеттино круглую сумму, если клуб решит уволить аргентинца
09:37 · Франция. Лига 1
Доннарумма: «Это был не простой сезон, я играл лишь половину игр» 1
08:56 · Англия. Премьер-лига
Хау прокомментировал желание Гимараэса видеть в «Ньюкасле» Пакета
08:39 · Франция. Кубок
Тренер «Ниццы» извинился перед семьёй Салы
07:52 · Франция. Лига 1
Вратарь «Труа» предложил Неймару сделку перед исполнением пенальти
06:59 · Франция. Кубок
«Ницца» может быть оштрафована за насмешки её поклонников над памятью Эмилиано Салы
05:04 · Франция. Лига 1
«Знак фанам» - Мбаппе сфотографировался в футболке «ПСЖ» следующего сезона
Все новости
Рекомендуем