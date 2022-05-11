Икарди считает, что успешное прошлое в Италии поможет ему найти новый клуб в Серии А

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди планирует продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Контракт аргентинского нападающего с парижанами рассчитан ещё на два года, но, как сообщалось в прессе, боссы клуба больше не рассчитывают на 29-летнего игрока. Летом Икарди с высокой вероятностью будет выставлен на трансфер.

Сам аргентинец в случае ухода из «Пари Сен-Жермен» хочет продолжить карьеру в Италии, считая себя привлекательной кандидатурой для итальянских клубов ввиду своей успешной игры в Серии А до переезда во Францию.

Мауро Икарди стал автором 5 голов в 30 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах текущей кампании. Ранее нападающий защищал цвета «Интера» и «Сампдории».