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Чемпионат Италии. Серия А

Икарди считает, что успешное прошлое в Италии поможет ему найти новый клуб в Серии А

11 Мая 2022 • 22:33 Комментировать
Монпелье
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ПСЖ
6.70 5.40 1.40
14.05 22:00

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди планирует продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Контракт аргентинского нападающего с парижанами рассчитан ещё на два года, но, как сообщалось в прессе, боссы клуба больше не рассчитывают на 29-летнего игрока. Летом Икарди с высокой вероятностью будет выставлен на трансфер.

Сам аргентинец в случае ухода из «Пари Сен-Жермен» хочет продолжить карьеру в Италии, считая себя привлекательной кандидатурой для итальянских клубов ввиду своей успешной игры в Серии А до переезда во Францию.

Мауро Икарди стал автором 5 голов в 30 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах текущей кампании. Ранее нападающий защищал цвета «Интера» и «Сампдории».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди
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