«ПСЖ» не готов платить 80 млн евро за Чуамени

Руководство «Пари Сен-Жермен» считает, что «Монако» установил завышенный ценник на полузащитника Орельена Чуамени.

22-летний футболист сборной Франции интересен множеству топ-клубов, среди которых главными претендентами считаются «Ливерпуль», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». По данным Le Parisien, несмотря на интерес к перспективному опорному хавбеку, парижане не готовы платить за трансфер 80 млн евро, которые запрашивает «Монако».

Орельен Чуамени провёл 48 матчей за монегасков во всех турнирах текущей кампании, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами.