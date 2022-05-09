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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе прибыл в Мадрид

09 Мая 2022 • 17:07 Комментировать
Реал Мадрид
...
Леванте
1.50 4.70 5.80
12.05 22:30

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прибыл в Мадрид. Информацию об этом приводит издание Cope.

Сообщается, что Мбаппе был замечен в компании со своим одноклубником Ашрафом Хакими в одном из ресторанов столицы Испании. Какова истинная цель визита Килиана в Мадрид не сообщается.

Ранее игрок неоднократно признавался в том, что его мечтой с детства была игра за мадридский «Реал». Сам мадридский клуб также мечтает о том, чтобы подписать нападающего.

Контракт с «ПСЖ» у Мбаппе истекает в конце текущего сезона, парижане пытаются всеми силами удержать футболиста в команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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