Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прибыл в Мадрид. Информацию об этом приводит издание Cope.

Сообщается, что Мбаппе был замечен в компании со своим одноклубником Ашрафом Хакими в одном из ресторанов столицы Испании. Какова истинная цель визита Килиана в Мадрид не сообщается.

Ранее игрок неоднократно признавался в том, что его мечтой с детства была игра за мадридский «Реал». Сам мадридский клуб также мечтает о том, чтобы подписать нападающего.

Контракт с «ПСЖ» у Мбаппе истекает в конце текущего сезона, парижане пытаются всеми силами удержать футболиста в команде.