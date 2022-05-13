Винисиус Жуниор сделал первый хет-трик в составе «Реала»

В матче 36-го тура чемпионата испанской Ла Лиги мадридский «Реал» победил со счетом 6:0 «Леванте», и три мяча в этой игре забил Винисиус Жуниор - бразильский нападающий «Реала».

Удивительно, но для Винисиуса, который выступает за мадридский суперклуб с 2019 года, это был первый хет-трик в составе клуба. Доселе три мяча в футболке «Реала» ему забивать не удавалось. Всего же на его счету в нынешнем сезоне уже семнадцать забитых мячей.

Впрочем, с лучшим бомбардиром «Реала» ему конкурировать не по силам - у французского нападающего Карима Бензема уже 27 забитых голов в текущем сезоне.