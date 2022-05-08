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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не будет пытаться купить Чуамени этим летом

08 Мая 2022 • 23:44 Комментировать
Реал Мадрид
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Леванте
1.50 4.70 5.80
12.05 22:30

По данным источника, «Реал» не станет предпринимать попыток приобрести полузащитника «Монако» Орельена Чуамени в ближайшее время.

Мадридский клуб по-прежнему следит за 22-летним французом и имеет на него планы, но вряд ли станет участвовать в борьбе за его подписание этим летом, утверждает издание Marca. Именно «Реал» назывался главным претендентом на игрока, однако, согласно источнику, в клубе считают, что текущая линия полузащиты не нуждается в дополнительных вливаниях перед следующим сезоном.

Интерес к Чуамени также проявляют английские «Ливерпуль» и «Арсенал». «Монако» запрашивает за своего лидера порядка 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Орельен Чуамени
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