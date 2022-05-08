«Реал» не будет пытаться купить Чуамени этим летом

По данным источника, «Реал» не станет предпринимать попыток приобрести полузащитника «Монако» Орельена Чуамени в ближайшее время.

Мадридский клуб по-прежнему следит за 22-летним французом и имеет на него планы, но вряд ли станет участвовать в борьбе за его подписание этим летом, утверждает издание Marca. Именно «Реал» назывался главным претендентом на игрока, однако, согласно источнику, в клубе считают, что текущая линия полузащиты не нуждается в дополнительных вливаниях перед следующим сезоном.

Интерес к Чуамени также проявляют английские «Ливерпуль» и «Арсенал». «Монако» запрашивает за своего лидера порядка 50 млн евро.