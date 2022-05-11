Ба: «Азар больше не получает удовольствие от футбола»

Бывший нападающий «Челси» Демба Ба высказал своё мнение о том, почему его бывший одноклубник Эден Азар провалил свою карьеру в мадридском «Реале». Сенегалец считает, что бельгиец потерял своё вдохновение.

«Азар – это художник. Если он не получает удовольствие от футбола, то у него ничего не будет клеиться. Ему нужно вернуть то вдохновение, которое было у него раньше, и тогда он вновь засияет», – сказал сенегалец в эфире подкаста Алекса Голдберга.

Напомним, что Эден Азар, вероятней всего, покинет мадридский «Реал» по окончанию сезона, так как руководство клуба намерено избавиться от футболиста, который занимает ведущие места в зарплатной ведомости.