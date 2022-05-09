«Реал» продолжает следить за ситуацией с контрактом Гнабри

Мадридский «Реал» летом может приобрести полузащитника мюнхенской «Баварии» Сержа Гнабри. Немец по прежнему не хочет продлевать контракт с командой Юлиана Нагельсманна, который истекает по окончанию сезона 2022/23.

«Бавария» пока что не готово удовлетворить финансовые запросы Гнабри по новому контракту. Согласно Mundo Deportivo, бывший игрок мюнхенцев Давид Алаба хочет убедить Гнабри вслед за ним перебраться в мадридский «Реал».

Напомним, что в нынешнем сезоне Гнабри забил за «Баварию» 14 голов в чемпионате Германии. На счету полузащитника также 5 результативных передач. В июле экс-игроку «Арсенала» исполнится 27 лет.