Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ» из-за прав на изображение

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продлить контракт с со своим нынешним клубом, поскольку его устраивают условия по правам на изображение, которые выдвинуло руководство парижского клуба, в отличии от условий «Реала», сообщает French Football News с ссылкой на El Pais.

По сведениям источника, мадридский «Реал» хочет забрать себе 50 процентов прав на изображение. Такое условие «королевского клуба» не устраивает игрока, который продолжает раздумывать над своим будущим.

В текущем сезоне 23-летний форвард провёл в составе «ПСЖ» 43 матча, в которых забил 35 мячей и сделал 23 результативных передач. Контракт француза с парижским клубом истекает летом нынешнего года.