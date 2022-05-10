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«Реал» предлагал Холанну те же условия, что и «Манчестер Сити»

10 Мая 2022 • 13:35 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
12.50 5.50 1.25
11.05 22:15

Мадридский «Реал» не смог подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, хотя предлагал норвежцу те же условия, что и «Манчестер Сити». Напомним, что по информации многих авторитетных источников, Холанн должен завершить свой переход в стан «горожан» до конца этой недели.

Согласно Фабрицио Романо, несмотря на те же условия от мадридского «Реала», Холанн решил перебраться в «Манчестер Сити». Игроку нравится главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, который пообещал нападающему важную роль в клубе на следующий сезон.

В новом клубе Холанн будет зарабатывать около 350 тысяч евро в неделю.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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