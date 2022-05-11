Кроос: «Реал» был сильнее «Манчестер Сити» в полуфинале»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отметил, что не считает выход своей команды в финал Лиги чемпионов незаслуженным. Немец уверен, что его команда была сильнее «Манчестер Сити» на стадии полуфинала.

«Мы провели действительно хорошую ответную игру. Мы были сильнее «Манчестер Сити». У них была возможность забить второй гол и окончательно выбить нас. В таком случае они подписали бы нам приговор, но они этого не сделали», – цитирует Крооса Mundo Deportivo.

Напомним, что 28 мая в Париже у Тони Крооса будет возможность выиграть свой пятый кубок Лиги чемпионов в карьере в финале против «Ливерпуля».