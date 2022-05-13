Капитан «Леванте» попросил прощения у фанатов за вылет из Ла Лиги

Капитан «Леванте» Хосе Луис Моралес попросил прощения у фанатов клуба за вылет из Ла Лиги. «Леванте» необходимо было набрать хотя бы очко, чтобы остаться в борьбе за сохранение места в высшем дивизионе, но клуб проиграл «Реалу» со счетом 0:6.

«В этом сезоне мы не достигли необходимого уровня. Мы должны поблагодарить фанатов, потому что они были с нами, где бы мы ни находились. Мы должны просить у них прощения», - сказал капитан «Леванте» после матча с «Реалом».

Тем не менее футболист отметил, что в следующем сезоне команда постарается вернуться в высший дивизион.

«Виноваты игроки, те, кто провел 27 игр подряд без побед, те, кто поздно отреагировал. Пришло время задуматься, и мы надеемся, что у нас хватит сил вернуться», - сказал Моралес.

За два тура до финиша «Леванте» занимает последнее, 20-е место в Ла Лиге, отставая от спасительной 17-й строчки на 6 очков.