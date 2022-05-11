Иско доверился Мендешу и надеется, что тот обеспечит ему хороший контракт

Полузащитник мадридского «Реала» Иско, судя по всему, покинет клуб и попробует найти себе другое хорошее место. Для того, чтобы заручиться амбициозным контрактом, Иско решил довериться известному португальскому агенту Жорже Мендешу, считающемуся одним из лучших в своем деле (после скоропостижной смерти Мино Райолы - так уж точно самому лучшему). Об этом сообщает испанское издание Diario AS. Интерес к Иско проявляла «Севилья», но также в его услугах могут быть заинтересованы и некоторые клубы итальянской Серии А, считает источник.

Иско выступает за мадридский «Реал» с 2013 года, перед этим он защищал цвета «Малаги».