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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иско доверился Мендешу и надеется, что тот обеспечит ему хороший контракт

11 Мая 2022 • 07:03 Комментировать
Реал Мадрид
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Леванте
1.50 4.90 5.60
12.05 22:30

Полузащитник мадридского «Реала» Иско, судя по всему, покинет клуб и попробует найти себе другое хорошее место. Для того, чтобы заручиться амбициозным контрактом, Иско решил довериться известному португальскому агенту Жорже Мендешу, считающемуся одним из лучших в своем деле (после скоропостижной смерти Мино Райолы - так уж точно самому лучшему). Об этом сообщает испанское издание Diario AS. Интерес к Иско проявляла «Севилья», но также в его услугах могут быть заинтересованы и некоторые клубы итальянской Серии А, считает источник.

Иско выступает за мадридский «Реал» с 2013 года, перед этим он защищал цвета «Малаги».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Франсиско Аркоса
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