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«ПСЖ» не оставляет попытки заполучить Каземиро

10 Мая 2022 • 17:47 Комментировать
Реал Мадрид
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12.05 22:30

Французский «ПСЖ» намерен продолжить свои усилия по приобретению полузащитника мадридского «Реала» Каземиро. Адриен Гренье сообщает, что футболист не считается неприкасаемым для «сливочных», но команда не будет выставлять игрока на продажу.

Не исключается вариант, что Каземиро перейдёт в туринский «Ювентус» или в один из топ-клубов АПЛ. Мадридский клуб может рассмотреть вариант с продажей бразильца, если поступит подходящее предложение.

Напомним, что Каземиро пополнил ряды мадридского «Реала» летом 2013 года из бразильского «Сан-Паулу». В сезоне 2014/15 игрок отправился в аренду в «Порту», после чего закрепился в основе «сливочных».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Каземиро
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